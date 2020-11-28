Украинка с идеальной стрельбой вошла в топ-10 на Кубке мира по биатлону

Индивидуальной гонкой среди женщин на 15 км в финском городе Контиолахти продолжился 1-й этап Кубка мира по биатлону.

Лучшей среди представительниц сборной Украины стала Юлия Джима с 5-м местом. 30-летняя киевлянка продемонстрировала идеальную стрельбу на все четырех огневых рубежах. Олимпийская чемпионка имела отличные шансы на подиум, но слабый ход по трассе не дал ей подняться выше 10-й строчки.

Остальные биатлонистки нашей команды очутились за пределом первой двадцатки: Дарья Блашко 25-я, Вита Семеренко 58-я, Елена Пидгрушная 61-я и Екатерина Бех 64-я.

Победу в индивидуалке добыла действующая обладательница Большого хрустального глобуса прошлого сезона Доротея Вирер. Немка Дениз Херрман отстала на 0,8 секунды. Джоанна Скоттхайм из Швеции сенсационно пришла к финишу третьей.

Ранее состоялась индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км. Украинец Артем Прима финишировал на 27-м месте, показав наивысший результат среди всех "сине-желтых" сборников.