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Украинки феерично выступили в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону

5.9тЧитать материал на украинском

Украинские биатлонистки продемонстрировали феноменальную стрельбу в индивидуальной гонке чемпионата мира, который в эти дни проходит в шведском Эстерсунде.

Наша сборная, за которую выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Юлия Журавок и Валя Семеренко оказалась одной из самых точных, что позволило трем нашим девушкам финишировать в топ-15.

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Юлия Журавок

Юлия Журавок

biathlon.com.ua

На 16 огневых рубежах украинки допустили всего четыре промаха, что дало возможность им бороться за высокие места. Причем Джима и Журавок (12-е и 14-е место на финише соответственно) вошли в число всего шести спортсменок, которые избежали промахов.

Победительницей гонки стала шведка Анна Эберг, которая на 23,5 секунды опередила Лизу Витоцци из Италии. "Бронза" досталась Жюстин Бреза, которая представляет Францию.

Украинки феерично выступили в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Дмитрий Пидручный принес Украине первое историческое "золото" чемпионата мира по биатлону в мужских соревнованиях.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Анастасия МеркушинаЮлия ЖуравокВаля СемеренкоЮлия Джима
Место
ШвецияЭстерсунд
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Горелов Сергей
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