Украинки феерично выступили в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону

Украинские биатлонистки продемонстрировали феноменальную стрельбу в индивидуальной гонке чемпионата мира, который в эти дни проходит в шведском Эстерсунде.

Наша сборная, за которую выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Юлия Журавок и Валя Семеренко оказалась одной из самых точных, что позволило трем нашим девушкам финишировать в топ-15.

Юлия Журавок biathlon.com.ua

На 16 огневых рубежах украинки допустили всего четыре промаха, что дало возможность им бороться за высокие места. Причем Джима и Журавок (12-е и 14-е место на финише соответственно) вошли в число всего шести спортсменок, которые избежали промахов.

Победительницей гонки стала шведка Анна Эберг, которая на 23,5 секунды опередила Лизу Витоцци из Италии. "Бронза" досталась Жюстин Бреза, которая представляет Францию.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Дмитрий Пидручный принес Украине первое историческое "золото" чемпионата мира по биатлону в мужских соревнованиях.

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