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31 января • обновлено в 21:10
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Украинка стала лучшим снайпером Кубка мира по биатлону

1.7т
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Украинская биатлонистка Дарья Блашко возглавила рейтинг лучших снайперов текущего сезона.

Наша соотечественница приняла участие в 10 гонках Кубка мира и добилась отличных результатов, показав точность стрельбы в 90,1%. При этом в гонках преследования у 24-летней спортсменки вообще нет промахов – она закрыла 20 мишеней из 20.

Дарья Блашко

Дарья Блашко

В общем рейтинге вслед за Блашко идет представительница Германии Франциска Пройсс, которая поразила 89,5% мишеней. А на третьей строчке расположилась еще одна наша соотечественница Вита Семеренко, которая отстала от немки на 0,3%.

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В десятку лучших также входит Юлия Джима – ее показатель точности составил 88,6%.

Украинка стала лучшим снайпером Кубка мира по биатлону

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Дарья Блашко
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Так она стала хоть один раз чемпионкой или нет?)))
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