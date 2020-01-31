Украинка стала лучшим снайпером Кубка мира по биатлону

Украинская биатлонистка Дарья Блашко возглавила рейтинг лучших снайперов текущего сезона.

Наша соотечественница приняла участие в 10 гонках Кубка мира и добилась отличных результатов, показав точность стрельбы в 90,1%. При этом в гонках преследования у 24-летней спортсменки вообще нет промахов – она закрыла 20 мишеней из 20.

Дарья Блашко

В общем рейтинге вслед за Блашко идет представительница Германии Франциска Пройсс, которая поразила 89,5% мишеней. А на третьей строчке расположилась еще одна наша соотечественница Вита Семеренко, которая отстала от немки на 0,3%.

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В десятку лучших также входит Юлия Джима – ее показатель точности составил 88,6%.

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