Украинка стала лучшим снайпером Кубка мира по биатлону

Украинская биатлонистка Дарья Блашко возглавила рейтинг лучших снайперов текущего сезона.
Наша соотечественница приняла участие в 10 гонках Кубка мира и добилась отличных результатов, показав точность стрельбы в 90,1%. При этом в гонках преследования у 24-летней спортсменки вообще нет промахов – она закрыла 20 мишеней из 20.
Дарья Блашко
В общем рейтинге вслед за Блашко идет представительница Германии Франциска Пройсс, которая поразила 89,5% мишеней. А на третьей строчке расположилась еще одна наша соотечественница Вита Семеренко, которая отстала от немки на 0,3%.
В десятку лучших также входит Юлия Джима – ее показатель точности составил 88,6%.
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