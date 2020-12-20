Украинка показала лучший результат в карьере в масс-старте Кубка мира по биатлону

Женской гонкой с массовым стартом на 12,5 км в австрийском Хохфильцене завершился 4-й этап Кубка мира по биатлону.

Сборная Украины была представлена Дарьей Блашко, которая финишировала на 23-м месте, что стало ее лучшим результатом в карьере в масс-стартах.

24-летняя уроженка Беларуси, которая получила украинский паспорт в 2017 году, продемонстрировала очень слабый ход, который вместе с неточной стрельбой не позволил ей бороться за высокие места.

Дарья сделала по одному промаху на лежке и стойке, проиграв победительнице больше 2 минут 45 секунд.

Гонку второй раз в карьере выиграла норвежская спортсменка Марте Олсбю Ройселанд. Второй пришла к финишу ее соотечественница Тирил Экхофф. Третье место у итальянки Доротеи Вирер.

Результаты масс-старта

Напомним, что накануне Дмитрий Пидручный в мужской гонке с массовым стартом сделал по 2 промаха на двух стойках и занял итоговую 24-ю позицию.