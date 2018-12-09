Украинка показала идеальную точность на Кубке мира по биатлону

Женской гонкой преследования на 10 км в словенском городке Поклюка завершился 1-й этап Кубка мира по биатлону. Лучший результат в сборной Украины (24-е место) показала Юлия Джима, не сделав ни одного промаха на всех четырех огневых рубежах.

Юлия Джима ФБУ

Елена Пидгрушная имела отличные шансы на попадание в десятку, но сделав два промаха, откатилась в итоге на 27-ю позицию. Анастасия Меркушина 37-я, а Валя Семеренко не финишировала.

Победу добыла финка Кайса Маккарайнен. "Серебро" в Доротеи Вирер (Италия), третья позиция у словачки Паулины Фиалковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад на 1-м этапе КМ Анастасия Меркушина и Артем Тищенко великолепно провели индивидуальную смешанную биатлонную эстафету, завоевав бронзовые награды.

В классической смешанной эстафете наша команда в составе Виты Семеренко, Елены Пидгрушной, Сергея Семенова и Артема Примы на трассе в Поклюке заняла лишь девятую строчку из 19 команд.

Несколько дней назад украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке. Благодаря этому триумфу наша сборная завоевала лидерство в Кубке наций.