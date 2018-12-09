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Украинка показала идеальную точность на Кубке мира по биатлону

1.2тЧитать материал на украинском

Женской гонкой преследования на 10 км в словенском городке Поклюка завершился 1-й этап Кубка мира по биатлону. Лучший результат в сборной Украины (24-е место) показала Юлия Джима, не сделав ни одного промаха на всех четырех огневых рубежах.

Юлия Джима

Юлия Джима

ФБУ

Елена Пидгрушная имела отличные шансы на попадание в десятку, но сделав два промаха, откатилась в итоге на 27-ю позицию. Анастасия Меркушина 37-я, а Валя Семеренко не финишировала.

Победу добыла финка Кайса Маккарайнен. "Серебро" в Доротеи Вирер (Италия), третья позиция у словачки Паулины Фиалковой.

Украинка показала идеальную точность на Кубке мира по биатлону

Украинка показала идеальную точность на Кубке мира по биатлону

Новости
Лучший биатлонист России опозорился на финише, нелепо упустив победу на Кубке мира

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад на 1-м этапе КМ Анастасия Меркушина и Артем Тищенко великолепно провели индивидуальную смешанную биатлонную эстафету, завоевав бронзовые награды.

В классической смешанной эстафете наша команда в составе Виты Семеренко, Елены Пидгрушной, Сергея Семенова и Артема Примы на трассе в Поклюке заняла лишь девятую строчку из 19 команд.

Несколько дней назад украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке. Благодаря этому триумфу наша сборная завоевала лидерство в Кубке наций.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Елена ПидгрушнаяЮлия Джима
Место
СловенияПоклюка
Тег
сборная России по биатлону
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