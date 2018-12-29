Украинка Джима оконфузилась в Рождественской гонке: опубликовано видео

Украинская биатлонистка Юлия Джима вместе с Артемом Примой не смогла финишировать в тройке лидеров Рождественской гонки-2018 в немецком Гельзенкирхене. Помимо плохой стрельбы наша соотечественница упала на трассе.

Инцидент произошел во время первой гонки соревнований – масс-старта. Джима допустила два промаха во время первой стрельбы стоя и отправилась на штрафные круги. Преодолевая маршрут, украинка не вписалась в крутой поворот трассы и упала. Несмотря на то, что нашей спортсменке удалось быстро подняться, это падение отобрало у украинцев драгоценные секунды.

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Напомним, что по итогам Рождественской гонки Джима и Прима финишировали восьмыми, обогнав лишь представителей Японии и Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на первом этапе нового сезона Кубка мира, который проходил в словенской Поклюке. Наша соотечественница на 15-километровой дистанции оказалась быстрее соперниц на 6 секунд.

После победы украинка призналась, что перед началом нынешнего сезона думала о завершении карьеры, но вовремя поменяла решение.