Украинец отыграл 7 позиций в гонке Кубка мира по биатлону

В норвежском Холменколлене мужской гонкой преследования продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону. Лучшим среди украинцев стал Артем Прима.
30-летний уроженец Чернигова лишь на первом огневом рубеже допустил один промах, продемонстрировал отличную скорость и, стартовав с 33-го места, финишировал 26-м.
Еще один биатлонист сборной Украины, Дмитрий Пидручный, свое выступление провалил, допустив три неточных выстрела на третьем огневом рубеже, и завершив пасьют 38-м, при том, что стартовал с 21-й позиции.
1 (3). Мартен Фуркад (Франция) – 31.31,6 (1-0-1-0)
2 (5). Лукас Хофер (Италия) – 18,1 (1-0-0-0)
3 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) – 32,5 (1-2-0-1)...
26 (33). Артем Прима (Украина) – 2.05,4 (1-0-0-0)...
38 (21). Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.48,0 (1-0-3-0)
Программа этапа продолжится мужской эстафетой. Начало 18 марта в 15:45.
Напомним, что накануне Юлия Джима завоевала "бронзу" в спринте.
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