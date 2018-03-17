Украинец отыграл 7 позиций в гонке Кубка мира по биатлону

В норвежском Холменколлене мужской гонкой преследования продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону. Лучшим среди украинцев стал Артем Прима.

30-летний уроженец Чернигова лишь на первом огневом рубеже допустил один промах, продемонстрировал отличную скорость и, стартовав с 33-го места, финишировал 26-м.

Еще один биатлонист сборной Украины, Дмитрий Пидручный, свое выступление провалил, допустив три неточных выстрела на третьем огневом рубеже, и завершив пасьют 38-м, при том, что стартовал с 21-й позиции.

1 (3). Мартен Фуркад (Франция) – 31.31,6 (1-0-1-0)

2 (5). Лукас Хофер (Италия) – 18,1 (1-0-0-0)

3 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) – 32,5 (1-2-0-1)...

26 (33). Артем Прима (Украина) – 2.05,4 (1-0-0-0)...

38 (21). Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.48,0 (1-0-3-0)

Программа этапа продолжится мужской эстафетой. Начало 18 марта в 15:45.

Напомним, что накануне Юлия Джима завоевала "бронзу" в спринте.