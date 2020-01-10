Украинец финишировал в топ-15 спринта на Кубке мира по биатлону

В немецком Оберхофе завершилась спринтерская гонка среди мужчин в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону-2019/2020.

Украину представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Богдан Цымбал. Лидер украинской сборной Дмитрий Пидручный пропускал гонку по уважительной причине – 4 января у него родился сын, и тренеры его отпустили на несколько дней домой.

Артем Прима

В отсутствие капитана лидерские функции на себя взвалил Артем Прима, которому удалось показать хороший результат – 15-е место с отставанием 1 минута, 41,6 секунды от победителя. На стрельбе Артем допустил один промах.

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Остальная четверка участников значительно отстала от группы лидеров, оказавшись далеко за пределами топ-30. Тищенко оказался 41-м, а Семенов, проводивший первую гонку на Кубке мира с марта прошлого года, финишировал 46-м. Дудченко (76-й) и Цымбал (106-й) и вовсе оказались в хвосте.

Победу одержал француз Мартен Фуркад, который на 25 секунд опередил соотечественника Эмильена Жаклена и на 33 – немца Йоханнеса Кюна.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону понесла еще одну потерю на Кубке мира.

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