Украинец финишировал в топ-10 спринта на Кубке мира по биатлону

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках стартовавшего второго этапа Кубка мира по биатлону, в которой приняли участие пять украинских спортсменов.

Дмитрий Пидручный

Лучший результат продемонстрировал лидер украинской сборной Дмитрий Пидручный, который занял 9-е место. Украинец допустил только один промах – на первом огневом рубеже лежа. По ходу на дистанции Дмитрий заметно уступил лидерам – отставание от победителя гонки норвежца Йоханнеса Бе составило 37,6 секунд.

"Серебро" досталось французу Симону Дестье, а "бронза" – в копилке россиянина Александра Логинова.

Что касается остальных украинских участников гонки, то их результаты оказались намного скромнее. Антон Дутченко финишировал 27-м, Артем Прима - 58-м, Руслан Ткаленко - 66-м и Артем Тищенко - 74-м. Таким образом, участие в гонке преследования обеспечили себе только Пидручный, Дутченко и Прима.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день две украинские биатлонистки попали в топ-15 спринтерской гонки у женщин.

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