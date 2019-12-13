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13 декабря • обновлено в 17:38
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Украинец финишировал в топ-10 спринта на Кубке мира по биатлону

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В австрийском Хохфильцене завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках стартовавшего второго этапа Кубка мира по биатлону, в которой приняли участие пять украинских спортсменов.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Лучший результат продемонстрировал лидер украинской сборной Дмитрий Пидручный, который занял 9-е место. Украинец допустил только один промах – на первом огневом рубеже лежа. По ходу на дистанции Дмитрий заметно уступил лидерам – отставание от победителя гонки норвежца Йоханнеса Бе составило 37,6 секунд.

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Украинец финишировал в топ-10 спринта на Кубке мира по биатлону

Что касается остальных украинских участников гонки, то их результаты оказались намного скромнее. Антон Дутченко финишировал 27-м, Артем Прима - 58-м, Руслан Ткаленко - 66-м и Артем Тищенко - 74-м. Таким образом, участие в гонке преследования обеспечили себе только Пидручный, Дутченко и Прима.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день две украинские биатлонистки попали в топ-15 спринтерской гонки у женщин.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Дмитрий Пидручный Йоханнес Бё
Место
Австрия Хохфильцен
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Прима 60.Внимательней нужно быть.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А рашку зарубили наверно и тут
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