27 февраля в белорусских Раубичах на чемпионате Европы по биатлону состоялась смешанная эстафета, в которой сборная Украины завоевала золотую медаль.

Украинская команда была представлена в сильнейшем составе – Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Гонка началась с курьеза: у судьи-маршала не сработал стартовый пистолет, и у спортсменок был зафиксирован фальстарт. После этого рефери пришлось прибегнуть к помощи обычного свистка.

На первом этапе Валя Семеренко использовала три дополнительных патрона и первой приехала к передаче эстафеты, опережая следующую по пятам представительницу Швеции на 0,4 секунды.

Team 🇺🇦 takes the lead after the first leg, but 🇸🇪is just behind. Home team 🇧🇾 is 12 seconds behind. pic.twitter.com/xBAVzNCpdB