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27 февраля • обновлено в 18:45
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Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

15.5т
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27 февраля в белорусских Раубичах на чемпионате Европы по биатлону состоялась смешанная эстафета, в которой сборная Украины завоевала золотую медаль.

Украинская команда была представлена в сильнейшем составе – Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Гонка началась с курьеза: у судьи-маршала не сработал стартовый пистолет, и у спортсменок был зафиксирован фальстарт. После этого рефери пришлось прибегнуть к помощи обычного свистка.

На первом этапе Валя Семеренко использовала три дополнительных патрона и первой приехала к передаче эстафеты, опережая следующую по пятам представительницу Швеции на 0,4 секунды.

На втором этапе Джима промахнулась только раз – на стрельбе лежа, чисто отработала "стойку", однако на третьем круге в работе на трассе у нее возникли проблемы, из-за чего Юлия пропустила на первое место соперницу из Беларуси и закончила свой этап второй с отставанием в 9 секунд.

Артем Прима использовал одну перезарядку на "лежке" и обидно промахнулся при стрельбе стоя, использовав два доппатрона на последней мишени. В дуэли с белорусом Антоном Смольским украинец сумел дожать оппонента на трассе и приехал к последней смене первым с опережением 0,9 секунд от белорусской сборной.

Артем Прима

Артем Прима

Пидручный использовал два дополнительных патрона на первой стрельбе, уступив белорусскому лидеру 4,3 секунды. В самый драматический момент гонки, на стрельбе стоя, он отстрелялся чисто и вышел с рубежа с большим опережением от белоруса Сергея Бочарникова, который переволновался и пошел на штрафной круг. В итоге Дмитрий вместе с партнерами по команде принес Украине первое "золото" чемпионата Европы-2020.

"Серебро" и "бронза" достались командам России и Норвегии соответственно.

Результаты гонки

Смешанная эстафета

1. УКРАИНА (0+9) +1:11:32,1

2. Россия (0+9) +32,2

3. Норвегия (0+3) +33,7

4. Беларусь (1+10) +40,4

5. Польша (0+10) +2:33,3

6. Эстония (3+10) +2:40,1

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день украинцы завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете, а днем ранее на пьедестал почета в одиночных суперспринтах попали Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
чемпионат Европы по биатлону
Персоны
Дмитрий Пидручный Артем Прима Юлия Джима Валя Семеренко
Место
Беларусь
Тег
Сборная Украины по биатлону
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