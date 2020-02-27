Украина завоевала "бронзу" в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины заняла третье место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в белорусских Раубичах.

В сингл-миксте нашу команду представляли Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко. Наша спортсменка хорошо начала эстафету, допустив на двух огневых рубежах всего один промах. Она передала эстафету, находясь на второй позиции с отставанием в 9,5 секунд от лидера.

Анастасия Меркушина

Ткаленко воспользовался ошибками соперников на стрельбе и закончил первую часть своего выступления в лидерах гонки с отрывом в 3,5 секунды от второго места. Меркушина сумела сохранить первую позицию Украины, несмотря на два промаха из положения стоя.

На последнем отрезке дистанции шла ожесточенная борьба за лидерство, которую выиграл норвежский биатлонист, молниеносно отстреляв на заключительном огневом рубеже. "Серебро" завоевал немецкий спортсмен, в последний момент перегнав Ткаленко на 0,3 секунды.

Результаты одиночной смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Пидгрушная заняла второе место в финале суперспринта на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.

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