Украина в десятке завершила 1-й этап Кубка мира по биатлону

Спринтерской гонкой среди женщин на 7,5 км в финском Контиолахти завершился 1-й этап Кубка мира по биатлону.

Наивысшее достижение среди спортсменок сборной Украины показала Елена Пидгрушная. Олимпийская чемпионка Сочи с одним промахом на лежке финишировала на 10-м месте.

Остальные наши соотечественницы завершили выступление за пределами сорокового места: Валя Семеренко 41-я, Дарья Блашко 50-я, Юлия Джима 60-я и Вита Семеренко 71-я.

Лучшее время показала шведка Ханна Эберг. На 24 секунд от нее отстала Марте Олсбю-Ройсленд и на 38 Каролин-Оффигстад Кноттен. Обе из Норвегии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужская сборная Украины провально выступила в спринтерских гонках.

Накануне прошли индивидуальные гонки. У мужчин лучшим среди украинцев стал Артем Прима (27-е место), а у женщин Юлия Джима замкнула первую десятку.