Украина вошла в топ-10 спринта на Кубке мира по биатлону

Михаил Морозов Биатлон 16:35, 17.12.2020 Обновлено: 16:38, 17.12.2020

В четверг, 17 декабря, сборная Украины успешно выступила на старте 4-го этапа Кубка мира по биатлону, который начался мужским спринтом на 10 км в австрийском Хохфильцене.

Лучший результат среди наших спортсменов показал капитан Дмитрий Пидручный, который чисто прошел оба огневых рубежа и занял итоговое шестое место с отставанием в 51,3 секунды от лидера. Антон Дудченко отпраздновал свой 24-й день рождения, также отстреляв из положений лежа и стоя без ошибок, что принесло ему 20-ю позицию (+1:27,4).

Богдан Цымбал, который стартовал первым среди украинских биатлонистов, допустил три промаха и не смог попасть в топ-60 и квалифицироваться в гонку преследования. Артем Прима ошибся дважды и пришел на финиш 39-м. Руслан Ткаленко чисто отстрелял из положения лежа, но затем дважды промахнулся на "стойке", что вылилось в 100-ю строчку.

Победителем гонки стал норвежец Стурла Лагрейд, который преодолел 10 км за 23:04,9. Два других места на подиуме заняли его соотечественники – "серебро" завоевал Йоханнес Дале, а на третьей позиции оказался Йоханнес Тиннес Бе.

Результаты мужского спринта на 4-м этапе Кубка мира по биатлону
biathlon.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 18 декабря, четвертый этап Кубка мира по биатлону продолжится женским спринтом на 7,5 км.

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