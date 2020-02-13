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13 февраля • обновлено в 17:54
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Украина вошла в топ-5 смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону, опередив Россию

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Старт чемпионата мира в итальянском Антхольц-Антерсельве прервал месячную паузу в большом биатлоне. Открывала программу первенства смешанная эстафета в формате 4 по 6 км.

Сборная Украины в первой гонке чемпионата мира сумела занять пятое место, опередив российских биатлонистов на 3 секунды. Нашу команду на дистанции представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Артем Прима

Артем Прима

Первой на гонку вышла Меркушина и сумела пройти оба огневых рубежа без промахов, почти не уступив лидерам в скорости хода. Украинская биатлонистка передала эстафету Юлии Джиме, находясь на 7-м месте с отставанием в 16 секунд от лидера. Несмотря на два промаха, наша спортсменка улучшила позицию Украины в гонке, расположившись на пятой строчке по итогам своей части выступления в 39 секундах от первого места.

Артем Прима также допустил две ошибки на огневых рубежах, но сумел сократить разрыв от лидера на 6 секунд за счет скорости хода и сохранил пятую позицию для украинской команды. Последним на дистанцию вышел Дмитрий Пидручный и заработал первый для нашей сборной штрафной круг. Это и помешало Украине побороться за попадание в тройку сильнейших. Наш биатлонист финишировал на пятом месте с отставанием в 56 секунд от первой позиции.

Норвегия завоевала победу в смешанной эстафете, опередив Италию и Чехию на 15 и 30 секунд соответственно.

Результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону

Результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону

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Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Прима рассказал о процессе подготовки к чемпионату мира и прокомментировал слова критиков, которые выражают недовольство его стрельбой.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Юлия Джима Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
главное не то, что в топ 5 вошли, а что Россию обогнали. нет комплексов младшего брата, говорите? ага, оно и видно
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Была бы двадцатой попала бы в топ-20
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Предлагаю сделать этот день выходным) Россию обогнали
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