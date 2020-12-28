Украина вошла в топ-5 масс-старта Рождественской гонки
Украинские биатлонисты Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный не сумели побороться за медали в комбинированном масс-старте Рождественской гонки.
Наших соотечественников подвела неточная стрельба. Украинцы достаточно удачно начали выступления и на второй передачи эстафеты выбились в лидеры. Однако на следующих кругах на третьей и четвертой стрельбах "желто-синие" допустили три промаха, что отбросило их за пределы призовой тройки.
В итоге украинцы финишировали на пятом месте с отставанием от победителей – россиян – на 1 минуту и 17 секунд. Вслед за командой РФ, которую представляли Евгения Павлова и Матвей Елисеев, пришли немцы и австрийцы.
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