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20 февраля • обновлено в 17:29
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Украина вошла в топ-10 одиночной смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону

1.3т
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На чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве, пришла пора эстафет. Первой гонкой из этой серии стала одиночная смешанная эстафета.

Именно на нее сборная Украины возлагала большие медальные надежды. Нашу команду на дистанции представляли Дмитрий Пидручный, который сумел восстановиться после проблем со спиной, и Анастасия Меркушина.

Дмитрий Пидручный на чемпионате мира по биатлону

Дмитрий Пидручный на чемпионате мира по биатлону

Первой на гонку вышла Меркушина. Она чисто прошла первый огневой рубеж и допустила один промах на втором, но тут же исправилась, закрыв мишень дополнительным патроном. Это позволило ей передать эстафету Пидручному на 12-м месте с отставанием в 22,5 секунды от лидера.

Наш биатлонист безошибочно прошел стрельбу из положений лежа и стоя, что, вкупе с ошибками фаворитов, позволило ему вырваться на шестую позицию, сократив разрыв от первой строчки до 14 секунд.

Меркушина потеряла много времени на "лежке", допустив два промаха, но реабилитировалась, чисто закрыв все мишени из положения стоя, что позволило ей передать эстафету на седьмом месте с отставанием в 33 секунды.

Пидручный провалил седьмую стрельбу, промахнувшись аж трижды, но сумел закрыть все мишени при помощи дополнительных патронов. Это окончательно убило все шансы нашей сборной на медали. На последнем огневом рубеже украинский биатлонист допустил еще одну ошибку, закончив гонку на десятой позиции и отстав от лидера на 1:27.

Победителем одиночной смешанной эстафеты стала сборная Норвегии, а "серебро" и "бронзу" завоевали немцы (+17,6) и французы (+29,8), соответственно.

Результаты одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону

Результаты одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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