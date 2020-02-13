Украина стартует на ЧМ по биатлону: что нужно знать и чего ожидать от нашей сборной

С 13-го по 23 февраля итальянская Антхольц-Антерсельве примет главный турнир биатлонного сезона - чемпионат мира, который станет уже 54-м в истории.

Украина впервые приехала на ЧМ в чемпионском статусе, имея в составе действующего "золотого медалиста" Дмитрия Пидручного. Но получится ли у мужской команды отстоять былые успехи и добыть новые? И что приготовила болельщикам женская сборная? И какие еще сюрпризы готовит предстоящий ЧМ?

OBOZREVATEL подробно разбирает все нюансы нынешнего мирового первенства и находит главные моменты, которые могут принести радость украинцам.

ЧТО БЕГУТ, ГДЕ И КОГДА?

Программа чемпионата мира вмещается всего в 10 дней, в течении которых пройдут 12 гонок. Довольно насыщенное расписание, в котором всего 2 дня выходных и почти нет больших пауз для восстановления. Даже топ-сборным с наибольшей квотой участников в некоторых случаях придется расставлять приоритеты и чем-то жертвовать.

В целом же на ЧМ Спортсмены будут соревноваться в смешанной, одиночной смешанной и классической эстафетах, а также в спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке и масс-старте.

Биатлонный стадион в Антхольце biathlon.com.ua

Все гонки пройдут на одной из самых высокогорных трасс мира - Антхольц-Антерсельва расположена на высоте в 1600 метров над уровнем моря. Это на 300 м выше от Поклюки, на 700 - от Оберхофа и на 1000 - от чешского Нове-Место, которые также подавали заявки на проведение ЧМ. Как правильно, в Антхольце биатлонисты после нескольких дней работы испытывают проблемы из-за более разреженного кислорода и высокогорной среды.

КТО ФАВОРИТЫ?

Франция и Норвегия даже не думают подпускать к себе конкурентов в борьбе за мировой подиум. И нет сомнений, что именно одна из этих стран станет победителем ЧМ по общему количеству медалей, а кто-то из французов и норвежцев - лучшим биатлонистом ЧМ. Да и в целом, в чем вопрос, - Мартен Фуркад или Йоханнес Бе?

Мартен Фуркад и Йоханнес Бе

Хотя с каждым годом после ухода на пенсию Уле-Ейнара Бьерндалена Норвегию все больше самостоятельно тащит на плечах Йоханнес Бе. Его талант и возможности позволяют ему быть "топовым топом", но в плане сборной этого маловато. Особенно когда Франция с каждым годом наращивает мощь и уже кроме Фуркада подтянула в топ-10 мирового рейтинга еще троих биатлонистов.

У женщин же борьбу с Норвегией ведет в первую очередь Италия в лице Доротеи Вирер. И сейчас именно ЧМ наверняка ответит, кто станет обладательницей Большого глобуса - Вирер или Тирилл Экхофф, которая совсем недавно свергла Доротею с первого места?

С ЧЕМ ОТПРАВИЛАСЬ НА ЧМ УКРАИНА?

В нынешнем сезоне Украина впервые в истории едет на ЧМ с действующим чемпионом мира - Дмитрием Пидручным, который добыл историческое достижение в прошлом сезоне в пасьюте.

Да и в целом мужская команда Украины в нынешнем сезоне здорово подтянулась, и сейчас на ЧМ вместе с Пидручным серьезную боевую единицу представляет Артем Прима, выдавая одни из лучших результатов в карьере. Также под командованием Санитры есть опытный Сергей Семенов, который после долгой паузы из-за травмы пока хоть и не вернулся на прежний уровень, но уже близок к своему максимуму и имеет большой опыт.

Дмитрий Пидручный

Что же касается женской сборной Украины, то здесь, наоборот, все почти без перемен. Основная ставка по-прежнему на ту самую "олимпийскую четверку", которая добывала "золото" на ОИ в Сочи в 2014-м - Елена Пидгрушная, Юлия Джима и сестры Валя и Вита Семеренко. Бойцы проверенные, но уже отнюдь не безупречные (благо, Пидгрушная хоть успела полностью восстановиться после проблем с сердцем и провести пару хороших стартов на КМ).

Составы сборных Украины на чемпионат мира:

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина. Резерв: Юлия Журавок

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал. Резерв: Руслан Ткаленко, Артем Тищенко

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

В целом как мужская, так и женская сборная Украины сосредоточена на борьбе за места в топ-10 - как и в эстафетах, так и в индивидуальных стартах, если говорить об отдельных представителях. Но есть гонки, где украинцы будут держать кулаки до последнего с надеждой на медали.

Анастасия Меркушина

В первую очередь это - эстафеты, всех трех типов - классическая, смешанная и одиночная смешанная. В смешанных эстафетах в последних двух сезонах у Украины получалось складывать добротные команды и постоянно бороться минимум за топ-6. Много гонок прошли с реальной борьбой за топ-3, но в какой-то момент подводила стрельба. К слову, немалые надежды возлагаются на одиночную смешанную эстафету, а конкретно - на дуэт Пидручного и Меркушиной, которые в гонках этого типа на КМ уже брали 5-е и 4-е места, а на Рождественской гонке в Германии взяли серебро.

И именно в эстафете сильная женская команда, напомнив об этом "бронзой" на прошлом ЧМ. Что касается мужчин, то здесь ситуации сложнее - есть Пидручный и Прима, но за ними сомнительные перспективы Семенова и надежда на молодых Дудченко или Цымбала.

В индивидуальных гонках традиционно будет интересно посмотреть на Пидручного, а конкретно - в пасьюте и масс-старте, где Дмитрий чувствует себя как рыба в воде. Также есть надежды на высокие места Примы в спринте. Там же (в спринте), а также в индивидуальной гонке не забываем про Джиму, которая как раз в индивидуальной гонке взяла серебро - пока единственную медаль украинцев в этом сезоне.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине за ходом чемпионата можно будет следить благодаря прямым трансляциям на телеканале UA:Перший, а также в интернете на платформе UA:Біатлон. Также мировое первенство в полном объеме покажут российские каналы "Матч ТВ" и "Евроспорт", а кроме этого - белорусский "Беларусь 5".

ЧТО ГОВОРЯТ БУКМЕККЕРЫ?

В первой гонке ЧМ - смешанной эстафете, букмекеры видят фаворитом сборную Норвегии, давая коэффициент на ее победу 1,50 (против 4.00 у Франции). Третьим наиболее реальным претендентом на "золото" в этой гонке, по мнению букмекеров, будет Германия (7.00).

В ближайших индивидуальных стартах - спринте и пасьте - фаворитом является Йоханенс Бе, явно будучи предпочтительнее Мартена Фуркада. Коэффициент на победу Бе в спринте - 1.70 против 5.00 у Фуркада, а в пасьюте у норвежца - 1,72 против 2,90 у француза.

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