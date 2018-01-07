Украина сотворила громкую сенсацию на Кубке мира по биатлону: спортивные итоги 6 января

Украинка завоевала сенсационную медаль на 4-м этапе Кубка мира по биатлону, Элина Свитолина с разгромом выиграла знаменитый турнир в Австралии, а "Барселона" провернула громкий трансфер за 160 миллионов евро.

"Обозреватель" собрал самые популярные спортивные новости субботы, 6 января.

Кроме того, жена знаменитого футболиста голым телом вызвала восторг в сети, биатлонист сборной России устроил отчаянный бунт в прямом эфире, а чемпионка Украины снялась в обнаженной фотосессии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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