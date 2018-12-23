Украина повторила историческое достижение на Кубке мира по биатлону

Женская сборная Украины по биатлону второй раз в своей истории была представлена 5 спортсменками в гонке с массовым стартом на Кубке мира.

Юлия Джима

В масс-старте 3-го этапа КМ в чешском Нове-Место бежали Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко, Елена Пидгрушная и Анастасия Меркушина — это полный состав нашей команды. До этого, первый и единственный раз украинки полной квотой выступали в массовом старте в норвежском Холменколлене в сезоне 2012/2013.

Гонка 23 декабря не сложилась удачно для "сине-желтых" биатлонисток. Лучшей стала Елена Пидгрушная, которая с тремя неточными выстрелами финишировала 18-й.

Юлия Джима после первых двух огневых рубежей сохраняла приличные шансы на подиум, но два промаха на стойке откинули ее в итоге на 20-е место.

Остальные украинки плохо стреляли и слабо бежали. Анастасия Меркушина — 23-я, Валя Семеренко — 24-я, Вита Семеренко — 29-я. Всего стартовало 30 спортсменок.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный в прямом эфире после масс-старта 3-го этапа Кубка мира обвинил в неудачах национальной команды сервисеров (людей, которые готовят лыжи для спортсменов).

Отметим, что во время мужского масс-старта с биатлонистом сборной России случилась серьезная неприятность.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 пройдет в немецком городе Оберхоф (10-13 января 2019 года).