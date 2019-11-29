Украина понесла серьезную потерю перед стартом Кубка мира по биатлону

Капитан украинской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный не сможет помочь команде в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Как сообщает biathlon.com.ua, принять участие в гонке нашему спортсмену мешают обострившиеся боли в спине. Его заменит Тарас Лесюк. Решение об участии Пидручного в остальных гонках этапа будет приниматься накануне каждой из них. Сейчас его готовность находится под вопросом.

Этап Кубка мира в Эстерсунде

После замены состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету выглядит таким образом: Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 ноября, одиночной и смешанной эстафетами стартует первый этап Кубка мира по биатлону.

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