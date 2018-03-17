Официально: Украина отказалась показывать этап Кубка мира по биатлону в России

Правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" приняло решение отказаться от трансляции финального этапа Кубка мира по биатлону, пройдет 25 апреля в Тюмени, Российская Федерация.

"Общественный вещатель Украины транслировал эти соревнования на телеканале "UA:Перший". Однако финальный этап соревнований, который пройдет в Тюмени, а не будет транслироваться заказчиком, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором и показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Кроме того, команда вещателя выразила свою поддержку Федерации биатлона Украины относительно решения об отказе сборной Украины от участия в финальном этапе соревнований на территории России.