Украина неудачно выступила в женском спринте на Кубке мира по биатлону

В пятницу, 18 декабря, женским спринтом на 7,5 км продолжился 4-й этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Лучший результат среди украинских спортсменок показала Дарья Блашко, которая допустила один промах и отстала от лидера на 1:35,1, заняв 34-е место. Юлия Джима дважды промахнулась, но все равно сумела квалифицироваться в гонку преследования, заняв 40-ю позицию.

Валентина Семеренко стартовала первой среди наших спортсменок, чисто отстреляла на первом рубеже, допустила один промах на втором, но из-за низкой скорости бега не сумела побороться за высокие позиции, закончив гонку 57-й. Анастасия Меркушина стала одной из немногих биатлонисток, которые безошибочно прошли стрельбу, но заняла всего 60-ю строчку.

Елена Пидгрушная единственной из украинок не квалифицировалась в гонку преследования.

Как и в мужском спринте, весь подиум заняли спортсменки из Норвегии. "Золото" завоевала Тириль Экхофф, преодолев дистанцию за 19:38. Второй гонку закончила Ингрид Тандревольд, а третьей – Марте Олсбю-Ройселанн.

Результаты женского спринта на 4-м этапе Кубка мира по биатлону biathlon.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный закончил мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира по биатлону на шестой позиции.