Украина на Кубке мира по биатлону: результаты сенсационного женского спринта

В Итальянском Антхольц-Антерсельве стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону. Украинские биатлонистки не сумели побороться за медали в дебютной дисциплине, показав посредственный результат в женском спринте.

Лучшей среди нашей сборной, которая выступала без своих лидеров Юлии Джимы и Елены Пидгрушной, стала Вита Семеренко. Она с одним промахом финишировала 22-й.

Ирина Варвинец также с одним выстрелом в "молоко" стала 32-й, Валя Семеренко и Ольга Абрамова не попали даже в топ-50.

Победительницей спринта сенсационно стала норвежка Тирил Экхофф. Она опередила действующую обладательницу Хрустального глобуса Лауру Дальмайер. "Бронза" досталась чешке Веронике Витковой.

Напомним, накануне лучший биатлонный комментатор Украины Андрей Столярчук красиво умыл российского коллегу Дмитрия Губерниева.