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Украина финишировала в топ-5 медального зачета ЧМ по биатлону, опередив Россию

3.4тЧитать материал на украинском

Сборная Украины по биатлону заняла пятое место в итоговом медальном зачете на чемпионате мира по биатлону, который с 7 по 17 марта проходил в шведском Эстерсунде. В копилке нашей команды две медали.

Сборная Украины по биатлону

Сборная Украины по биатлону

Страна "Золото" "Серебро" "Бронза" Всего
1 Норвегия Норвегия 5 3 1 9
2 Германия Германия 2 2 3 7
3 Италия Италия 2 2 1 5
4 Швеция Швеция 1 1 1 3
5 Украина Украина 1 0 1 2
6 Словакия Словакия 1 0 0 1
7 Россия Россия 0 2 1 3
8 Франция Франция 0 1 3 4
9 Болгария Болгария 0 1 0 1
10 Австрия Австрия 0 0 1 1

10 марта Дмитрий Пидручный взял "золото" в индивидуальной гонке чемпионата мира. Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.

16 марта женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете.

Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонист сборной России струсил и отказался бежать эстафету на чемпионате мира.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат мира по биатлону
Место
ШвецияЭстерсунд
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Дебилы, и тут Россию вставили. Комплекс обосранных хохлов видит во всех событиях соперничество с РФ, хотя этой банановой клоаке впору только Бурунди себя сравнивать.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
кацапы без мильдония никак, полный обсерон! это кацапне не у себя в сочи баночки с мочей менять, тут нужны реальные результаты! мутко плакаль?
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