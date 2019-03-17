Украина финишировала в топ-5 медального зачета ЧМ по биатлону, опередив Россию

Сборная Украины по биатлону заняла пятое место в итоговом медальном зачете на чемпионате мира по биатлону, который с 7 по 17 марта проходил в шведском Эстерсунде. В копилке нашей команды две медали.

Сборная Украины по биатлону

№ Страна "Золото" "Серебро" "Бронза" Всего 1 Норвегия 5 3 1 9 2 Германия 2 2 3 7 3 Италия 2 2 1 5 4 Швеция 1 1 1 3 5 Украина 1 0 1 2 6 Словакия 1 0 0 1 7 Россия 0 2 1 3 8 Франция 0 1 3 4 9 Болгария 0 1 0 1 10 Австрия 0 0 1 1

10 марта Дмитрий Пидручный взял "золото" в индивидуальной гонке чемпионата мира. Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.

16 марта женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете.

Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонист сборной России струсил и отказался бежать эстафету на чемпионате мира.

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