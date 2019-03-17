Украина финишировала в топ-5 медального зачета ЧМ по биатлону, опередив Россию

Сборная Украины по биатлону заняла пятое место в итоговом медальном зачете на чемпионате мира по биатлону, который с 7 по 17 марта проходил в шведском Эстерсунде. В копилке нашей команды две медали.
Сборная Украины по биатлону
|№
|Страна
|"Золото"
|"Серебро"
|"Бронза"
|Всего
|1
|Норвегия
|5
|3
|1
|9
|2
|Германия
|2
|2
|3
|7
|3
|Италия
|2
|2
|1
|5
|4
|Швеция
|1
|1
|1
|3
|5
|Украина
|1
|0
|1
|2
|6
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|7
|Россия
|0
|2
|1
|3
|8
|Франция
|0
|1
|3
|4
|9
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|10
|Австрия
|0
|0
|1
|1
10 марта Дмитрий Пидручный взял "золото" в индивидуальной гонке чемпионата мира. Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.
16 марта женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете.
Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.
Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонист сборной России струсил и отказался бежать эстафету на чемпионате мира.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.