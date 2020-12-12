Украина упустила подиум в эстафете Кубка мира по биатлону

В австрийском Хохфильцене в рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета 4 по 6 км.

Сборная Украины в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной заняла седьмое место.

По сравнению с эстафетой 2-го этапа в Контиолахти, тренерский штаб сделал одну замену, выпустив Джиму вместо Виты Семеренко.

Старт гонки для нас начался не очень успешно. Перед вторым огневым рубежом Блашко перестаралась со скоростью, использовала 3 дополнительных патрона и откатилась на 30 секунд от лидирующей норвежки.

Юлия Джима провела этап шикарно, грамотно распределив силы на дистанции, отстрелялась абсолютно чисто и успешно воспользовалась осечкой конкурентов, ушедший на штрафной круг. Джима ушла со стрельбища, отыграв 30 секунд, и передала эстафету 5-й.

Этап Валентины Семеренко стал ключевым в гонке. 6 промахов откинули Украину за пределы претендентов на медаль. Елена Пидгрушная не смогла поднять команду в тройку, сделав два неточных выстрела на стрельбе стоя.

В финишном створе Елена пропустила рывок австрийки, отстав от оппонентки в итоге на 4 десятых секунды.

Результаты эстафеты

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Хохфильцене прошли мужские спринты. Украинцы выступление провалили, финишировав на границе 30-ки. После гонки Дмитрий Пидручный, занявший 74-е место, объяснил свой провал.