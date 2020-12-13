Сборная Украины неудачно выступила в эстафете Кубка мира по биатлону

Мужской эстафетой 4 х 7,5 км в австрийском Хохфильцене завершилась программа 3-го этапа Кубка мира по биатлону.

Сборная Украины в составе Артема Примы, Руслана Ткаленко, Дмитрия Пидручного и Антона Дудченко заняла 13-е место.

Наша команда сохраняла шансы на высокое место до первой передачи. Второй этап Руслана Ткаленко стал провальным в гонке. 28-летний уроженец Сумщины сделал 3 неточных выстрела, показал низкую скорость и отбросил нашу команду на 16-е место с отставанием больше чем в минуту от лидирующей Германии.

Дмитрий Пидручный лишь раз промахнулся, передал эстафету 12-м, но разрыв между первым местом увеличился до двух минут.

Все, что мог сделать Антон Дудченко, это сохранить приблизительную позицию нашей сборной за границей первой десятки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря на втором этапе КМ в финском Контиолахти украинцы Прима, Пидручный, Ткаленко и Цымбал заняли десятое место в эстафете.