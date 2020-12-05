Украина вошла в топ-5 эстафеты Кубка мира по биатлону

Максим Иншаков Биатлон 17:31, 5.12.2020 Обновлено: 17:40, 5.12.2020

На втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти впервые в сезоне состоялись женские эстафеты.

Сборная Украины, которая была представлена Дарьей Блашко, Валей и Витой Семеренко, а также Еленой Пидгрушной, заняла пятое место.

Гонка началась для нас великолепно. 24-летняя экс-белоруска Блашко продемонстрировала великолепный ход и с одним промахом передала эстафету Вале 4-й (+10,1). Наша звездная сестричка также лишь раз промазала, выдержав конкуренцию с соперниками.

Вита ушла в бой 4-й и на "лежке" смогла удачно воспользоваться осечкой преследовавших ее соперниц. Украинка выдала "баранку", в то время как итальянская и немецкая биатлонистки по разу промахнулись. Настоящий провал случился у Виты на стойке – украинка не попала 4 раза и ушла на один штрафной круг, лишив Украину шансов на подиум.

Этап Елены Пидгрушной оказался формальностью. Олимпийская чемпионка Сочи не смогла вытащить команды выше пятой строчки, заработав к тому же еще один круг штрафа.

Победу в эстафете добыла Швеции. "Серебро" у Франции. Третьим финишировала Германия.

Результаты эстафеты на Кубке мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько часов до старта эстафеты состоялась гонка преследования среди мужчин на 12,5 км, которая завершилась с сенсационным результатом.

Отметим, что накануне украинки неудачно провели в финском Контиолахти спринтерские гонки.

Комментировать
Спорт Биатлон

Смотрите также

Зеленский: в декабре локдаун не нужен, а в январе он может быть не страшным

Будапештскому меморандуму уже 26 лет. Зачем мы отказались от ядерного оружия и почему Украину не спасли от РФ

В Одессе депутаты облсовета под крики "Янукович!" устроили массовое побоище. Фото и видео

Мы не в Сомали живем, – Зеленского призвали наложить вето на скандальное решение по отсрочке РРО

В Житомире после двух недель борьбы с COVID-19 умерла 26-летняя девушка