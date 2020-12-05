Украина вошла в топ-5 эстафеты Кубка мира по биатлону

На втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти впервые в сезоне состоялись женские эстафеты.

Сборная Украины, которая была представлена Дарьей Блашко, Валей и Витой Семеренко, а также Еленой Пидгрушной, заняла пятое место.

We know a lot of you have waited a long time for the first relay of the season - and so have we! Grab your favourite snack and enjoy the first 👩➡️👩➡️👩➡️👩 of the winter. 😍#KON20



Follow the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ABn9eiO4Nl — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2020

Гонка началась для нас великолепно. 24-летняя экс-белоруска Блашко продемонстрировала великолепный ход и с одним промахом передала эстафету Вале 4-й (+10,1). Наша звездная сестричка также лишь раз промазала, выдержав конкуренцию с соперниками.

Вита ушла в бой 4-й и на "лежке" смогла удачно воспользоваться осечкой преследовавших ее соперниц. Украинка выдала "баранку", в то время как итальянская и немецкая биатлонистки по разу промахнулись. Настоящий провал случился у Виты на стойке – украинка не попала 4 раза и ушла на один штрафной круг, лишив Украину шансов на подиум.

Этап Елены Пидгрушной оказался формальностью. Олимпийская чемпионка Сочи не смогла вытащить команды выше пятой строчки, заработав к тому же еще один круг штрафа.

Победу в эстафете добыла Швеции. "Серебро" у Франции. Третьим финишировала Германия.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько часов до старта эстафеты состоялась гонка преследования среди мужчин на 12,5 км, которая завершилась с сенсационным результатом.

Отметим, что накануне украинки неудачно провели в финском Контиолахти спринтерские гонки.