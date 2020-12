Украина вошла в топ-5 эстафеты Кубка мира по биатлону

На втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти впервые в сезоне состоялись женские эстафеты.

Сборная Украины, которая была представлена Дарьей Блашко, Валей и Витой Семеренко, а также Еленой Пидгрушной, заняла пятое место.

We know a lot of you have waited a long time for the first relay of the season - and so have we! Grab your favourite snack and enjoy the first 👩➡️👩➡️👩➡️👩 of the winter. 😍#KON20



