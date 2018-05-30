Убогий клоун: украинский комментатор красиво умыл известного российского хама

Известный украинский спортивный комментатор Андрей Столярчук едко высказался в адрес своего скандального российского коллеги Дмитрия Губерниева. По словам нашего соотечественника, журналист телеканала "Матч ТВ" вызывает раздражение даже среди болельщиков из РФ.

"Мне он неинтересен, ни как человек, ни как профессионал. Он недавно тоже что-то "ляпнул", и мне писали люди, мол, почему я не реагирую. Я же прекрасно понимаю его интеллектуальные данные. Как говорят, на убогих не обижаются. Ведь не секрет, что он многих бесит даже у себя на родине, и от этого некоторые люди там поддерживают меня. Он неинтересный мне клоун", – сказал Столярчук в интервью XSPORT.

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Напомним, Андрей Столярчук не один раз троллил Губерниева, чем вызывал истерику в России. Так по ходу минувшего биатлонного сезона украинский комментатор отметил, что его коллега раз за разом пробивает "бездонное дно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Губерниев оскорбил Андрея Столярчука, назвав того скотиной.