Убийца в телесериале "Отречение" воспользовался техникой Пидручного

Максим Богданов Биатлон 13:46, 19.04.2020

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный похвастался отрезком видео из телесериала "Отречение", выходящего на канале "Украина".

В 19-й серии следователь обращает внимание на технику стрельбы убийцы, сравнивая ее с методами украинского биатлониста.

Между персонажами Макара Тихомирова ("Влад Романенко") и Константина Войтенко происходит следующий диалог

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта, в одной из последних гонок Кубка мира сезона 2019/2020, Пидручный занял четвертое место в масс-старте. Этап проходил без зрителей в чешском Нове Место.

Комментировать
Спорт Биатлон

Смотрите также

"Добрые феи": украинцев растрогали черновицкие врачи, спасающие больных с COVID-19

"Зачем эта ложь?" Киевский нейрохирург показала 1500 грн зарплаты и обратилась к власти

"С**т в лицо, а вы подпеваете!" Притула упрекнул украинцев из-за музыки РФ

Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками

Террористы ранили украинского воина на Донбассе: ВСУ дали отпор