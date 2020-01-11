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11 января • обновлено в 18:31
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"UA:Перший" опозорился с показом сборной Украины по биатлону

"UA:Перший" опозорился с показом сборной Украины по биатлону
Зрители пришли в ярость
2.2т Читать материал на украинском

Телеканал "UA:Перший" во время стрельбы биатлониста сборной Украины Антона Дудченко (на фото) в мужской эстафете Кубка мира в Оберхофе включил рекламу.

Транслятор показал первые три выстрела украинца, а затем запустил рекламный ролик, утверждает tribuna.com. Трансляцию включили лишь после того, как украинец закончил стрельбу.

В комментариях украинские болельщики назвали такую ситуацию цирком.

"UA:Перший" опозорился с показом сборной Украины по биатлону

(с)tribuna.com

"UA:Перший" опозорился с показом сборной Украины по биатлону

(с)tribuna.com

"UA:Перший" опозорился с показом сборной Украины по биатлону

(с)tribuna.com

Дудченко обошелся на этой стрельбе стоя одним дополнительным патроном и вышел на дистанцию 11-м.

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Как сообщал OBOZREVATEL, мужская эстафета 4-го этапа Кубка мира по биатлону завершилась победой Норвегии. Сборная Украины замкнула первую десятку.

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Автор
Максим Богданов
Темы
Биатлон Кубок мира по биатлону
Место
Германия Оберхоф
Тег
Сборная Украины по биатлону
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