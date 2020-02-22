Первопричиной облавы итальянской полиции на сборную России по биатлону стал запрос от IBU: у российского тренера Александра Касперовича найдена украинская аккредитация.

Кроме того, подопечный Касперовича Александр Логинов интересует правоохранителей на фоне допинговой истории в прошлом.

Александр Касперович (слева) sports.ru

Постановление об обыске sports.ru

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против" со ссылкой на представителей российского штаба, на Касперовича не хватило российских аккредитаций и он договорился с украинской сборной.

"Касперович, приезжающий по чужой аккредитации, может заниматься транспортировкой и доставкой допинга", – цитирует журналист Василий Конов у себя в Telegram-канале постановление IBU.

"Причина проста – заявление одного из руководителей IBU о проведении проверки в сторону Александра Касперовича и Александра Логинова, как спортсмена, который ранее был уличен в допинге. Они считают, что здесь есть какая-то связь. Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты", – заявил главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева агентству "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный эпизод произошел в декабре 2018-года в Хохфильцене. Австрийская полиция нагрянула в отель, где проживала сборная России по биатлону, которая прибыла на 2-й этап Кубка мира. Правоохранители тогда выдвинули россиянам обвинения в серьезных нарушениях антидопинговых правил. Под подозрение попали биатлонисты, врачи и массажисты.

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