У России отобрали три "золота" в биатлоне и отдали Украине

Биатлонисты сборной России Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг.

Печенкин является чемпионом мира среди юниоров (2010), чемпионом Европы в эстафете (2015). Чернышов – чемпион мира среди юниоров в эстафете (2011).

После дисквалификации россиян "золото" в мужской эстафете чемпионата Европы сезона 2014/2015 переходит сборной Украины, в составе Артема Тищенко, Сергея Семенова, Артема Примы и Дмитрия Пидручного. Тогда 14 секунд отделили нашу команду от первого места.

Золотую медаль шестилетней давности получает украинская сборная в смешанной эстафете в сезоне 2012/2013 в рамках Кубка IBU в Риднау-валь-Риданна (Яна Бондарь, Инна Супрун, Роман Прима, Олег Бережной).

Третья эстафета, где дисквалификация Печенкина забрала у россиян добытое "золото" – это смешанная эстафета на зимней Универсиаде 2013 года в Трентино (Ирина Варвинец, Яна Бондарь, Виталий Кильчицкий, Дмитрий Пидручный - команда изображена на фото выше).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одна из лучших биатлонисток планеты чешка Габриэла Коукалова не сумела восстановиться от травмы икроножных мышц и приняла решение завершить профессиональные выступления в возрасте 29 лет.

О спорте и не только – в нашем Instagram!