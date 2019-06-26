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У России отобрали три "золота" в биатлоне и отдали Украине

У России отобрали три "золота" в биатлоне и отдали Украине
Исполком IBU принял важное решение
6.8тЧитать материал на украинском

Биатлонисты сборной России Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг.

Печенкин является чемпионом мира среди юниоров (2010), чемпионом Европы в эстафете (2015). Чернышов – чемпион мира среди юниоров в эстафете (2011).

После дисквалификации россиян "золото" в мужской эстафете чемпионата Европы сезона 2014/2015 переходит сборной Украины, в составе Артема Тищенко, Сергея Семенова, Артема Примы и Дмитрия Пидручного. Тогда 14 секунд отделили нашу команду от первого места.

Золотую медаль шестилетней давности получает украинская сборная в смешанной эстафете в сезоне 2012/2013 в рамках Кубка IBU в Риднау-валь-Риданна (Яна Бондарь, Инна Супрун, Роман Прима, Олег Бережной).

Третья эстафета, где дисквалификация Печенкина забрала у россиян добытое "золото" – это смешанная эстафета на зимней Универсиаде 2013 года в Трентино (Ирина Варвинец, Яна Бондарь, Виталий Кильчицкий, Дмитрий Пидручный - команда изображена на фото выше).

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Теги
Сборная Украины по биатлонусборная России по биатлону
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Какцапы, считайте "золото"которое придёться отдать после Европейских Игр украинцам.
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Борисс Робот
Борисс Робот
мельдоний не пройдет...!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Позор мельдониевым чемпионам!
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