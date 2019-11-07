У 22-летней украинской биатлонистки обнаружили тяжелую болезнь

У 22-летней украинской биатлонистки Марьяны Брыкайло, становившейся чемпионкой страны в эстафете и выступавшей на юниорских чемпионатах мира, врачи обнаружили тяжелую болезнь.

Об этом рассказала сама спортсменка в интервью сайту "Трибуна".

Марьяна Брыкайло "Трибуна"

По словам биатлонистки, после юниорского чемпионата мира-2018 у нее резко ухудшилось самочувствие. Марьяна отправилась на обследование в Чехию, где ей был установлен диагноз: рак шейки матки второй стадии.

Марьяна Брыкайло завершила спортивную карьеру и вплотную занялась лечением, которое принесло свои результаты. Основную операцию Марьяне сделали в Чехии, потом еще одну в Украине. На данный момент спортсменка не может сказать, что полноценно здорова.

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"В декабре меня в Словакии ожидает заключительный этап, связанный со здоровьем. Ожидается неделя пребывания в больнице. Надеюсь, все пройдет хорошо и уже можно будет планировать детей", – сказала Брыкайло.

На данный момент экс-биатлонистка полностью поменяла сферу деятельности и работает в Чехии в отельной сфере, не планируя жить в Украине.

Марьяна Брыкайло "Трибуна"

Марьяна Брыкайло "Трибуна"

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