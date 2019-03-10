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Церемония награждения Украины на чемпионате мира по биатлону: опубликовано видео

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Украинец Дмитрий Пидручный стал первым биатлонистом в истории независимой Украины, который завоевал "золото" чемпионата мира.

Во время гонки преследования 27-летний уроженец Тернополя продемонстрировал высочайшее мастерство, не дав шанса титулованным соперникам на последних кругах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть торжественную церемонию награждения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в женской гонке преследования на последнем круге случилась настоящая драма.

Отметим, что старт чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде едва не был омрачен смертельной трагедией.

8 марта украинские биатлонистки неудачно выступили в спринтерской гонке в Эстерсунде.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
ШвецияЭстерсунд
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