Церемония награждения Украины на чемпионате мира по биатлону: опубликовано видео

Украинец Дмитрий Пидручный стал первым биатлонистом в истории независимой Украины, который завоевал "золото" чемпионата мира.

Во время гонки преследования 27-летний уроженец Тернополя продемонстрировал высочайшее мастерство, не дав шанса титулованным соперникам на последних кругах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть торжественную церемонию награждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в женской гонке преследования на последнем круге случилась настоящая драма.

Отметим, что старт чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде едва не был омрачен смертельной трагедией.

8 марта украинские биатлонистки неудачно выступили в спринтерской гонке в Эстерсунде.

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