Трусики в конверте: знаменитая биатлонистка сделала неординарное признание

Знаменитая чешская теннисистка Габриэла Коукалова сделала необычный подарок легенде мирового хоккея Яромиру Ягру на его день рождения. Спортсменка сделала откровенное признание в своей автобиографии, что однажды отправила своему соотечественнику нижнее белье.

Коукалова вспомнила, что на Олимпиаде в Сочи не смогла завоевать "золото" из-за проблем с интимной деталью одежды. В ответ Ягр едко пошутил над биатлонисткой в социальных сетях, но спортсменка отреагировала необычно. "Я положила трусики в конверт и поблагодарила его за совет, добавив, что они мне больше не нужны. Также я ему пожелала всего хорошего на день рождения", – приводит слова Габриэлы ahaonline.cz.

Facebook Габриэлы Коукаловой

Facebook Габриэлы Коукаловой

Facebook Габриэлы Коукаловой

Как сообщал "Обозреватель", Коукалова рассказала, как устроила стриптиз на одной из вечеринок.