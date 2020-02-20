Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал неудачное выступление нашей команды в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

"Сложно, когда соперники практически не дают тебе шансов на ошибку и постоянно приходится догонять. Рассчитывал на более контактную борьбу на острие гонки. Дистанция короткая, и с основными оппонентами можно бороться. Но уже так складывается, что и в смешанной эстафете, и в одиночной приходится все время догонять", – сказал после одиночной смешанной эстафеты Подручный в эксклюзивном комментарии Александру Глывинскому.

Дмитрий Подручный

Также капитан сборной прокомментировал стрельбу нашей команды, которая сегодня использовала восемь дополнительных патронов (пять – у Пидручного, три – у Меркушиной).

"Стрельба не удалась так, как хотелось. Трудно сказать, почему так. По трассе пытался сделать все возможное, чтобы сократить разрыв. На первом этапе удалось отыграть шесть позиций, в том числе и по времени. К сожалению, на следующем этапе соперники были точнее и сильнее", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла десятое место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch.

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