Тренер-педофил получил работу в сборной России

Бывший старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин продолжил работу в сборной России по биатлону.

В опубликованном списке биатлонной команды на новый сезон Тутмин значится как специалист сборной по всем дисциплинам. Отмечается, что в его обязанности входит обеспечение эксплуатации спортивного оборудования, взаимодействие с тренерами по вопросам техобеспечения, разработка мероприятий по перевооружению, а также создание безопасных условий для тренировок.

В апреле 2018 года Тутмин был обвинен в сексуальных домогательствах. 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева обвинила его в сексуальных домогательствах – Тутмин, работая старшим тренером сборной Московской области, обещал ей место в составе и улучшенные условия в обмен на секс. А начать предлагал с массажа на сборах.

Тутмина якобы сразу уволили из областного ЦСП и отстранили от тренерской работы, а дело передали в Следственный комитет. Однако уже через месяц Тутмин продолжил работу с несовершеннолетними спортсменами на сборах команды из Московской области.

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