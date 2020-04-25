"Тонны лжи, войны и фейки": Пидручный рассказал о "пожинающей плоды наглости" России

Максим Богданов Биатлон 19:05, 25.04.2020

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный уверен, что очень скоро мир увидит истинный уровень российских спортсменов.

Дмитрий Пидручный
biathlon.com.ua

"Россия настолько обнаглела, что начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте. Речь об аннексии, войнах, тонны лжи, фейки, которые она распространяет. Международное сообщество просто не выдерживает такой наглости, а деньги в России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться", - цитирует Дмитрия tribuna.

По словам биталониста сборной Украины в России такая допинг-система спорта.

"Часто у российских топовых спортсменов резко падали результаты, или заканчивали карьеры непонятно почему. Это такая системная государственная поддержка допинга", - подытожил Пидручный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидручный уверен, что крымский полуостров был незаконно захвачен Россией и принадлежит Украине.

Ранее Дмитрий вступился за россиянина Александра Логинова, который продолжает выступления, несмотря на то, что ранее попался на допинге.

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