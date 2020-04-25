Главная Новости
25 апреля • обновлено в 19:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

"Тонны лжи, войны и фейки": Пидручный рассказал о "пожинающей плоды наглости" России

2.4т
Читать материал на украинском

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный уверен, что очень скоро мир увидит истинный уровень российских спортсменов.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

biathlon.com.ua

"Россия настолько обнаглела, что начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте. Речь об аннексии, войнах, тонны лжи, фейки, которые она распространяет. Международное сообщество просто не выдерживает такой наглости, а деньги в России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться", - цитирует Дмитрия tribuna.

По словам биталониста сборной Украины в России такая допинг-система спорта.

"Часто у российских топовых спортсменов резко падали результаты, или заканчивали карьеры непонятно почему. Это такая системная государственная поддержка допинга", - подытожил Пидручный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидручный уверен, что крымский полуостров был незаконно захвачен Россией и принадлежит Украине.

Ранее Дмитрий вступился за россиянина Александра Логинова, который продолжает выступления, несмотря на то, что ранее попался на допинге.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Дмитрий Пидручный
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
59
57
Смешно
8
Интересно
17
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так он же с галичины. Что от него ждать, типичный paгуль
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
А куда мариупольского вратаря дayнa потеряли?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Бухалк Лексееч, такие только на росее!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Биатлон

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.47 Сделать ставку
Orgless
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,48 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.55 Сделать ставку
Isurus
VS
BOOM
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Dignitas
VS
NiP
Победа NiP с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку