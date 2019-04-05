Только Украина: Пидручный резко высказался о смене гражданства

Украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный заявил, что никогда не согласится поменять гражданство.

Он также отметил, что таких предложений в его адрес не поступало. "Слава Богу, не предлагали, я никогда бы на это не согласился. Что чувствовал в Эстерсунде, когда выиграл "золото" чемпионата мира? Гордость за свою страну. Гордость за себя. Больше ничего... Вообще, когда слышу гимн, у меня мурашки по коже бегают, а когда еще и стоишь на высшей ступеньке пьедестала – это вообще что-то невероятное. Хочется переживать эти ощущения как можно чаще", – заявил Пидручный в интервью "Футбол 24".

Федерация биатлона Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный объяснил свой резкий выпад в адрес российских сервисменов украинской сборной, которых обозвал "любителями из непонятной страны".

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