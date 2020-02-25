Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов крайне негативно оценил состояние российского биатлона.
Александр Тихонов
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Титулованный российский биатлонист назвал катастрофой то, что только Логинов сумел принести сборной России медали на турнире.
"Понимаю, провал есть. Смена поколений, все прочее, такое бывает. А то, что происходит сейчас, — это катастрофа!" — цитирует Тихонов РИА "Новости".
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 февраля в 6 утра по местному времени в номерах российских биатлонистов начались обыски.
Первопричиной облавы стал запрос от IBU: у Касперовича найдена украинская аккредитация.
Кроме того, Логинов интересовал правоохранителей на фоне допинговой истории в прошлом.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опроверг информацию, что Украина выдала в обход закона Касперовичу свою аккредитацию.
Логинов рассказал подробности облавы, заявив, что ему пришлось сидеть в одних трусах
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что итальянская полиция нагрянула в отель к спортсменам РФ из-за поддельной аккредитации тренера Александра Касперовича.
23 февраля Александр Логинов принял решение сняться с масс-старта, отдав свое место украинцу.
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