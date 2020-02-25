Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов крайне негативно оценил состояние российского биатлона.

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Титулованный российский биатлонист назвал катастрофой то, что только Логинов сумел принести сборной России медали на турнире.

"Понимаю, провал есть. Смена поколений, все прочее, такое бывает. А то, что происходит сейчас, — это катастрофа!" — цитирует Тихонов РИА "Новости".

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