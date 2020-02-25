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25 февраля • обновлено в 22:28
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Тихонов назвал катастрофой ситуацию в российском биатлоне

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов крайне негативно оценил состояние российского биатлона.

Александр Тихонов

Александр Тихонов

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Титулованный российский биатлонист назвал катастрофой то, что только Логинов сумел принести сборной России медали на турнире.

"Понимаю, провал есть. Смена поколений, все прочее, такое бывает. А то, что происходит сейчас, — это катастрофа!" — цитирует Тихонов РИА "Новости".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тег
сборная России по биатлону
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1.88 Сделать ставку
Рейнджерс
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Брага
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Уотсон
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