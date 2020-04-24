Чемпиона мира по биатлону Дмитрий Пидручный пожаловался, что вопрос получения собственного жилья после его сенсационной победы в 2019 году не сдвинулся с места.

Наш биатлонист пожаловался на действия властей Тернополя, которые делают вид, что спортсмен не добыл для страны и города престижнейшую награду.

Instagram Дмитрия Пидручного

"Ничего не изменилось. Местная власть не хочет идти на контакт в этом вопросе. Год назад президент менялся, Верховная Рада – никому не было до этого дела. Сейчас тоже проблема в стране – и кто же начнет по этому вопросу что-то подымать? "Понимаешь, у нас коронавирус в стране", – и так пока нет никакого прогресса, только все на словах. Уже стал чемпионом мира, а все просто морозятся. Разве что Олимпиаду выигрывать – тогда уж точно. Пока только слова и обещания. Местная власть начнет рассказывать: "Ты понимаешь, ты не совсем тернопольский", – и всякую такую хр*нь", – цитирует Пидручного Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Юлия Джима во время карантина из-за пандемии коронавируса устроила оригинальную тренировку.

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