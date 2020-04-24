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24 апреля • обновлено в 22:16
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"Такую хр*нь..." Чемпион мира Пидручный наехал на украинскую власть

1.9т
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Чемпиона мира по биатлону Дмитрий Пидручный пожаловался, что вопрос получения собственного жилья после его сенсационной победы в 2019 году не сдвинулся с места.

Наш биатлонист пожаловался на действия властей Тернополя, которые делают вид, что спортсмен не добыл для страны и города престижнейшую награду.

"Такую хр*нь..." Чемпион мира Пидручный наехал на украинскую власть

Instagram Дмитрия Пидручного

"Ничего не изменилось. Местная власть не хочет идти на контакт в этом вопросе. Год назад президент менялся, Верховная Рада – никому не было до этого дела. Сейчас тоже проблема в стране – и кто же начнет по этому вопросу что-то подымать? "Понимаешь, у нас коронавирус в стране", – и так пока нет никакого прогресса, только все на словах. Уже стал чемпионом мира, а все просто морозятся. Разве что Олимпиаду выигрывать – тогда уж точно. Пока только слова и обещания. Местная власть начнет рассказывать: "Ты понимаешь, ты не совсем тернопольский", – и всякую такую хр*нь", – цитирует Пидручного Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Юлия Джима во время карантина из-за пандемии коронавируса устроила оригинальную тренировку.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
Украина Тернополь
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
А потом удивляются , чего это спортсмены бегут с Украины
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Спорт Биатлон

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