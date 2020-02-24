Хотя чемпионат мира по биатлону длился всего 11 дней, но успел подарить впечатлений не хуже полноценного сезонного турнира. Чего только не случилось за это время в Антхольце!

Фактически каждая гонка ЧМ не обходилась без интриг и сюрпризов. Начиная от чумовых гонок Норвегии и заканчивая эпичной гонкой Франции, от невероятной "пулеметной" стрельбы Доротеи Вирер до разочарований Йоханнеса Бе, от "бронзы" Украины до падений Дмитрия Пидручного. А еще были скандалы с Александром Логиновым и обвинениями шведов, обыски полицией и одолженная (?) украинская аккредитация…

У каждого из участников ЧМ наверняка получился бы отличный дневник об этой 11-дневке в Антхольце! OBOZREVATEL собирает все самые яркие и одиозные события чемпионата, представляя их в главном хит-параде турнира.

Самая яркая победа

Как и ожидалось, норвежцы в который раз показали мастер-класс "как побеждать на разный вкус", но топ-победу перед домашней публикой выдала Доротея Вирер в индивидуальной гонке.

Финиш Доро заслуживает попадания в учебники! Хотя начало было и "не фонтан" (по одному промаху на первых двух стрельбах), но по трассе Вирер летела на одном дыхании параллельно альпийскому ветру. В итоге после последней стрельбы итальянка добралась до лидирующей немки Хинц и в изумительном последнем кругу обошла ту на финише на 2,2 сек. Это стало вторым золотом Доро на домашнем ЧМ.

DOROTHEA WIERER FA ANCORA LA STORIA! 😍



Dopo l'oro nell'inseguimento arriva il bis anche nell'individuale ad Anterselva 🥇🎯🇮🇹



➡️ https://t.co/YqSElKTYrY #EurosportBIATHLON | #Antholz2020 pic.twitter.com/A55o99zaI0 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 18, 2020

Лучший финиш чемпионата

Как надо завершать гонки ЧМ и оставлять Йоханнеса Бе без "золота" ЧМ в прямой борьбе, показал француз Эмильен Жаклен в пасьюте.

Хотя до последней стрельбы Жаклен рядом с Бе только смотрели в спину лидеру Логинову, однако россиянин на последнем рубеже промахнулся и пустил вперед норвежца и француза. И тут началось – тактическая борьба "шаг в шаг", пропуски друг друга по трассе ради выбора лучшей позиции перед финишным рывком, "велосипедные" фишки Жаклена и его ошеломляющий рывок!

Перед последним поворотом Эмильен даже демонстративно пропустил вперед Бе, нагибаясь руками к самим лыжам (подобный прием делают в велосипедном спорте, которым француз занимается с 12-ти лет). В итоге Жаклен все так рассчитал до сантиметра и секунды, что на последнем повороте "вырвал" у Бе внутренний радиус и на финишной прямой опередив того на 0,4 сек!

Самое эпичное поражение

Если Жаклен с партнерами "тащили" Францию в топы, то женская сборная, наоборот, - на дно. Женская команда Франции вообще отличилась в женской эстафете – 14-е (!) место. Хуже, чем Польша, Канада и, да, Беларусь!

Анаис Бесконд в составе сборной Франции

Там был провал на провале. 6 промахов (по 3 на каждую стрельбу) у Жюли Симон на первом этапе, 6 промахов с 4-мя (!) штрафными кругами Селии Амонье на третьем этапе и 4 промаха Жюстин Бреза на финальном отрезке с +3:44 отставанием от лидера! Словению на 19-м месте приблизительно за такие грехи (уже с +4:29) на третьем этапе сняли с дистанции. Франция же таки доехала до финиша, но установила антирекорд по стрельбе – 19 промахов и 4 штрафных круга!

Лучшая минута славы Украины

Несмотря на все ожидания от мужской сборной, Украине досталась только одна медаль – в женской эстафете. Да, наша женская команда снова берет медаль в своей любимой гонке "4х6", как и на прошлом ЧМ, взяв "бронзу".

Женская сборная Украины по биатлону Фото Александра Глывинского

Хотя сейчас в медаль верилось с большим трудом из-за больших проблем сестер Семеренко и некоторой нестабильности Джимы. Однако на эстафету все собрались "на ура", а Елена Пидгрушная показала такой эстафетный этап, который не показывала в молодые годы! Да, удержать "серебро" в борьбе с экс-лыжницей Херманн Елене не удалось, но это и не в упрек – здесь все было логично. Но превосходство над Швецией, Швейцарией, Италией и Россией стоит многого. Да и в целом это была лучшая командная гонка Украина на ЧМ.

Разочарование Украины

Дмитрию Пидручному не удалось защитить звание "чемпион мира", неудачно выступив как и в индивидуальных гонках, так и в эстафетах.

Хотя в спринте Пидручный до последнего имел шансы на медаль (на цветочную церемонию – так точно), но на второй стрельбе досадно смазал последний выстрел, а затем еще и немного упал при выходе со стадиона. Это принесло украинцу только 10-е место и задало неудачный тон всего чемпионата – блеклые результаты и вернувшиеся проблемы со спиной.

Дмитрий Пидручный

Вместе с Пидручным разочаровала и мужская сборная в эстафете (хотя там Пидручный как раз был лучше и выиграл хоть и одну, но принципиальную позицию у команды Чехии). Стрельба опытного Семенова и общее выступление Ткаленко – это был далеко не уровень ЧМ, что логично вылилось в 12-е место Украины. После гонки даже Юрай Санитра был в легком шоке от произошедшего, а особенно – от промахов Семенова…

Скандал чемпионата

Все было бы хорошо-спокойно, не выиграй россиянин Александр Логинов спринт. Но Логинов взял "золото", и тут понеслось – обвинения (тут же) от норвежских и шведских биатлонистов с припоминанием россиянину "допинговых" грехов, советские шутки самого Логинова с кирпичным лицом на пресс-конференции, притягивание жены (еще и украинки) и массовая критика.

Александр Логинов

Конечно, результат россиянина не поставили под сомнения (а потом Логинов еще и "бронзу" пасьюта выиграет), сразу после спринта Александра просто начали "стирать в порошок". А вся российская команда автоматом погрузилась в негативный ореол. Впрочем, Логинов сам создал для этого условия – наплевательское отношение с кирпичным лицом ко всем после победы в спринте, "недалекие" отмазки на вопросы про допинговый скандал, и как квинтэссенция "заварухи" - фраза про жену и кровать… Обнять и плакать, Саша.

Так чемпионат мира получил один из самых негативных эпизодов, а Логинов кроме тех "золота" и "бронзы" ничего и не добился.

Зашквар чемпионата

Но на этом приключения Логинова и россиян в Италии (не хуже "Приключений итальянцев в России") не закончились. Под конец ЧМ итальянская полиция устроила небольшую облаву на сборную России, у самого Логинова отобрав телефон и ноутбук.

Александр Логинов из-за скандала со сборной России отказался от участия в последней гонке ЧМ

Вдуматься только: российский тренер Александр Касперович приезжает в Антхольц туристом (так как ему не хватило квоты сборной России), берет аккредитацию у члена делегации Украины, тихонько работает с российской командой и по чужой аккредитации ходит на гонки! По итальянским меркам – чуть ли не криминальная драма!

А тут еще и Логинов с Гараничевым со своим "допинговым шлейфом", из-за чего у итальянцев они априори под подозрением насчет любой гонки. В итоге – обыск в 6 утра в номере Логинова с изъятием у того личных вещей и разбирательство с Касперовичем. Но насчет Логинова с Гараничевым итальянцам пришлось снять все подозрения (доказательств наличия и использования допинга не найдено), а вот с наказанием Касперовича и Союза биатлонистов России пока подвис.

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Самый глобальный провал

Норвежка Тирил Экхофф ехала в Антхольц с желтым бибом лидера зачета Кубка мира, и в первой же гонке ЧМ (смешанной эстафете) в составе сборной завоевала "золото". Но затем выступления Тирилл пошли под откос.

Тирилл Экхофф Фото Александра Глывинского

59-е место (!) в спринте, 20-е – в пасьюте, 15-е – в "индивидуалке" и 7-е – в масс-старте. Да, в женской эстафете Норвегия с Экхофф опять выиграла золотые медали, но личные выступления Тирил – это просто провал. 4 промаха на второй стрельбе в спринте (первом индивидуальном старте) – это даже сложно объяснить, не чувствуя состояния самой Экхофф изнутри. Да, в пасьюте был хороший подъем с 79-й на 20-ю позиции, но затем – всего топ-20, по сравнению с численными победами на этапах КМ.

Украшение чемпионата

Немало побед и завоеваний медалей были яркими, но настоящей "вишенкой на торте" стала стрельба – стрельба Доротеи Вирер в женской эстафете.

Это не просто рекорд ЧМ по проведению стрельбы за 19 секунд, а настоящий экстаз в скорострельности и закрытии мишеней итальянкой! А между первым и последним выстрелом Доро прошло всего 6 секунд!

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