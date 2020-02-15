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15 февраля • обновлено в 17:04
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Пидручный эпично упустил медаль в спринте чемпионата мира по биатлону

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Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный обидным образом упустил шанс на медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, которая подарила фантастическую развязку.

Наш соотечественник показал лучший результат в "желто-синей" команде, заняв итоговое десятое место. При этом Дмитрий после первой стрельбы шел вторым с отставанием в 1,3 секунды от лидера.

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Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

На стойке украинец уверенно закрывал мишени, однако последний выстрел пришелся в "молоко". Уходя на штрафной круг, Пидручный наступил на палку и упал. В итоге на дистанцию украинец ушел шестым, имея 21 секунду отставания от первого места.

Победителем гонки, в которой фактически каждые две-три минуты менялся лидер, сенсационно стал россиянин Александр Логинов, который на 6,5 секунд опередил Кантена Фийона Майе. "Бронзу" выиграл легендарный француз Мартен Фуркад.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского биатлонистка Евгения Устюгова лишили "золота" Олимпиады-2014 в Сочи.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Дмитрий Пидручный Сергей Семенов Артем Прима
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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