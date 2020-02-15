Пидручный эпично упустил медаль в спринте чемпионата мира по биатлону

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный обидным образом упустил шанс на медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, которая подарила фантастическую развязку.

Наш соотечественник показал лучший результат в "желто-синей" команде, заняв итоговое десятое место. При этом Дмитрий после первой стрельбы шел вторым с отставанием в 1,3 секунды от лидера.

Дмитрий Пидручный

На стойке украинец уверенно закрывал мишени, однако последний выстрел пришелся в "молоко". Уходя на штрафной круг, Пидручный наступил на палку и упал. В итоге на дистанцию украинец ушел шестым, имея 21 секунду отставания от первого места.

Победителем гонки, в которой фактически каждые две-три минуты менялся лидер, сенсационно стал россиянин Александр Логинов, который на 6,5 секунд опередил Кантена Фийона Майе. "Бронзу" выиграл легендарный француз Мартен Фуркад.

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