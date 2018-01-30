Спортивный рупор Кремля отметился подлостью со сборной Украины: опубликовано видео

Самый популярный российский федеральный канал "МатчТВ", транслируя лучшие моменты с участием сборных во время смешанной эстафеты чемпионата Европы по биатлону, обрезал "хайлайты" с украинской командой.

В заключительной гонке европейского первенства Украина выиграла золотую медаль, опередив россиян. Организаторы перед церемонией награждения пустили нарезку самых ярких эпизодов с участием команд-призеров.

"МатчТВ" показал Норвегию ("бронза") и Россию ("серебро"), но подло завершил показал четко в момент появления украинских спортсменов.

Напомним, что 27 января Ирина Варвинец завоевала "серебро" в индивидуальной гонке европейского первенства. Ранее Ира стала победительницей спринта.

Как сообщал "Обозреватель", украинец Артем Прима драматично упустил медаль в спринте чемпионата Европы по биатлону.