Лучший биатлонист планеты попался в ловушку соперников во время гонки

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, как во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе провел французского биатлониста Мартена Фуркада.

Перед заключительной стрельбой Мазе послал коллегу Эгиля Кристиансена сказать лидеру сборной Норвегии Йоханнесу Бе, чтобы он ускорился и занял более удобную позицию на стрельбище. Подсказку тренера услышал Фуркад, который ускорился и пришел на огневой рубеж с небольшим преимуществом.

Мартен Фуркад

Мазе заявил, что хотел, чтобы Фуркад услышал слова Кристиансена, ускорился и добрался до стрельбища с более интенсивным пульсом. Это, по его мнению, помешало бы французу отстреляться чисто. Победитель Кубка мира сезона 2017/2018 попался в ловушку и в итоге промахнулся дважды.

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"Конечно, мы пытались обмануть Фуркада. И мы должны это делать. Все имеет свою цену, и если ты можешь раздражить соперника таким простым способом, то это хорошо", — цитирует Мазе TV2.

Как сообщал OBOZREVATEL, гонка завершилась победой Бе, Фуркад занял четвертое место. Норвежец лидирует в общем зачете Кубка мира, обладатель Большого хрустального глобуса прошлого сезона занимает третье место.

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