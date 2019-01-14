МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

Лучший биатлонист планеты попался в ловушку соперников во время гонки

1.5тЧитать материал на украинском

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, как во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе провел французского биатлониста Мартена Фуркада.

Перед заключительной стрельбой Мазе послал коллегу Эгиля Кристиансена сказать лидеру сборной Норвегии Йоханнесу Бе, чтобы он ускорился и занял более удобную позицию на стрельбище. Подсказку тренера услышал Фуркад, который ускорился и пришел на огневой рубеж с небольшим преимуществом.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Мазе заявил, что хотел, чтобы Фуркад услышал слова Кристиансена, ускорился и добрался до стрельбища с более интенсивным пульсом. Это, по его мнению, помешало бы французу отстреляться чисто. Победитель Кубка мира сезона 2017/2018 попался в ловушку и в итоге промахнулся дважды.

Новости
Украину сняли с эстафеты Кубка мира по биатлону

"Конечно, мы пытались обмануть Фуркада. И мы должны это делать. Все имеет свою цену, и если ты можешь раздражить соперника таким простым способом, то это хорошо", — цитирует Мазе TV2.

Как сообщал OBOZREVATEL, гонка завершилась победой Бе, Фуркад занял четвертое место. Норвежец лидирует в общем зачете Кубка мира, обладатель Большого хрустального глобуса прошлого сезона занимает третье место.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Мартен Фуркад
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги