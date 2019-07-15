Смерть биатлониста в Крыму: следствие назвало причину

Несовершеннолетний биатлонист из России умер на сборах в аннексированном Крыму по причине патологии сердечно-сосудистой системы. По факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело.

Артемий Хасанкаев Instagram

17-летний представитель юношеской сборной России Артемий Хасанкаев пропал во время пробежки в поселке Рыбачье под Алуштой в середине июня. После многочасовых поисков он был найден мертвым. "Причиной смерти несовершеннолетнего Хасанкаева является кардиомиопатия неуточненная", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ, сообщает ТАСС.

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Артемий Хасанкаев, представлявший Мурманскую область, был одним из лидеров юношеской сборной России по биатлону, занимал высокие места, в том числе на международных соревнованиях. После случившегося Алуштинский городской суд приостановил деятельность пансионата "Рыбачье", в котором погиб молодой спортсмен.

Артемий Хасанкаев Instagram

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