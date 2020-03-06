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6 марта • обновлено в 13:45
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Украинские фанаты, несмотря на запрет, прорвались на этап Кубка мира по биатлону

1.5т
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Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная поделилась впечатлениями от этапа Кубка мира в чешском Нове-Место. Соревнования, по решению организаторов, проходят без зрителей из-за коронавируса.

Тем не менее, украинские болельщики, по словам капитана украинской сборной, все равно прорвались на соревнования и нашли способ поддержать команду.

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

biathlon.com.ua

"Наши украинцы все равно прорвались – стоят там в лесочке, кричат и поддерживают через сетку (смеется)! Ощущения, как обычно, с болельщиками! Плюс на трассу выходят все тренеры, все сервисмены – и нашей, и других команд. Все равно публика есть, по дистанции ведут, информацию дают. Конечно, с пустыми трибунами ощущение, что чего-то не хватает. Вот финишировала и думала: "Сзади там Вирер едет, раньше трибуны бы уже "взорвались", а сейчас – тишина"! Непривычно, конечно!", – отметила Пидгрушная, которую цитирует biathlon.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонистки неудачно выступили в самой необычной гонке Кубка мира по биатлону. Этап Кубка мира в чешском Нове-Место проходит с 5-го по 8 марта.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Елена Пидгрушная
Место
Чехия Нове-Место-на-Мораве
Тег
Сборная Украины по биатлону
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