Скрывали: в сборной Украины рассказали правду о бойкоте Кубка мира по биатлону в России

О бойкоте финального этапа Кубка мира в России украинские биатлонисты знали давно, однако в СМИ соответствующая информация просочилась с большим опозданием. Об этом рассказала участница Олимпийских игр 2018 года Анастасия Меркушина, которая отметила, что не испытала каких-либо эмоций по этому поводу.

"Мы понимали, что в Тюмень не едем. Я готовилась, но, в принципе, заранее все было понятно. Только из-за бюрократической волокиты это не было в прессе, но мы знали, что в Россию не поедем. Поэтому каких-то особых эмоций это решение не принесло", – цитирует Меркушину XSPORT.

Как сообщал "Обозреватель", помимо сборной Украины финальный этап Кубка мира в России также бойкотируют команды США, Канады, Чехии и словенский биатлонист Клемен Бауэр. Также к бойкоту могут присоединиться биатлонисты из Швеции.